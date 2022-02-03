Мониторы Samsung: краткое руководство по выбору





Samsung Group — один из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в мире. В ассортименте — мониторы для повседневного использования, работы со сложными графическими проектами и профессионального гейминга.

Ключевые характеристики мониторов Samsung

Основные преимущества мониторов Samsung — лаконичный дизайн, надежные материалы, прекрасные технические характеристики и безупречное качество графики. Устройства выглядят стильно и преимущественно оснащены тонкой рамкой, что позволяет использовать их в многомониторных конфигурациях.

Компания выпускает прямые и изогнутые экраны. Последние пользуются огромной популярностью у геймеров, поскольку обеспечивают эффект погружения в происходящее.

Мониторы Samsung, как правило, оснащены дисплеями диагональю 21–40 дюймов, но в каталоге представлены и крупногабаритные устройства диагональю 49–50 дюймов. Разрешение — Full HD, Quad HD или Ultra HD 4K. Матрица — TN, VA, IPS или QLED. Время отклика составляет от 1 до 5 мс, поэтому в динамичных сценах кадры сменяются быстро и незаметно для человеческого глаза.

Для защиты зрения дисплеи оснащены матовым покрытием, которое минимизирует отблески света. Таким образом, пользователям комфортно при ярком естественном или искусственном освещении. В режиме Eye Saver Mode интенсивность синего цвета сводится к минимуму, благодаря чему глаза значительно меньше устают.

Как выбрать хороший монитор

Мониторы Samsung отличаются размером, техническими характеристиками и, соответственно, ценой.

На какие параметры обращать внимание:

• Диагональ. С точки зрения удобства использования и стоимости оптимальны модели диагональю 24–27 дюймов. Экраны диагональю от 28 дюймов подходят для игр и работы с профессиональными графическими программами.

• Разрешение. Минимальное рекомендуемое разрешение — Full HD (1920 × 1080) или 2560 × 1440 (2K). Но если позволяет бюджет, можно остановить выбор на устройствах с разрешением 3840 × 2160 (4K).

• Матрица. Углы обзора, контрастность, цветопередача — все это зависит от качества матрицы. Большая часть мониторов Samsung базируются на IPS-матрицах. Они выделяются высоким уровнем контрастности и естественной цветопередачей. Углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали составляют 178 градусов.

• Время отклика. Для повседневного использования и офисной работы подойдут мониторы с 3–5-миллисекундной задержкой, а для гейминга — до 2 мс.

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