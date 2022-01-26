В Волгоградской области ликвидировали 2000 фирм-однодневок





Налоговые органы Волгоградской области исключили за 2021 год из ЕГРЮЛ более 2000 юридических лиц с признаками фиктивной деятельности. Как сообщили в УФНС России по региону, такие "пустышки" влияют только на статистические данные о количестве юридических лиц в регионе, но не оказывают влияние на налоговые поступления, рабочие места и экономическую деятельность. Также фирмы-однодневки создают опасность для работающего бизнеса и мешают развитию здоровой конкуренции.

В УФНС пояснили, что при возникновении сомнений в достоверности сведений об адресе места нахождения юридического лица, его руководителе или учредителях, налоговые органы осуществляют соответствующую проверку. Сигналы о недостоверности поступают от госструктур, коммерческих организаций, физических лиц. В ходе этих мероприятий выявляются фирмы, созданные на подставных лиц.

Отметим, что в РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, которые используют для уклонения от уплаты налогов, мошенничества, незаконного получения кредитов и других противозаконных целей. Их участниками выступают подставные лица, в то время как реальные руководители остаются неизвестными.

Налоговые службы просят граждан, которым предлагают за деньги зарегистрировать на себя юридическое лицо или ИП, не соглашаться на это и сообщить по "телефону доверия" (8442) 74-29-99 о готовящемся преступлении.



