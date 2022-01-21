«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусу
Полезно знать 21.01.2022 16:19
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21.01.2022 16:19
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» рекомендует жителям региона обращаться по вопросам расчета и начислений за коммунальную услугу вывоза отходов дистанционно. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в настоящее время.
Для дистанционного обращения в компанию жители Волгоградской области, Волгограда и Волжского могут использовать сразу несколько каналов обратной связи. В будние дни с 8.00 до 18.00 можно звонить по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 или адресовать через форму обратной связи на главной странице сайта 34.citymatic.ru.
Прямая ссылка: https://citymatic.ru/feedback. Этот способ доступен круглосуточно.
Здесь есть возможность сразу прикрепить и направить регоператору копии документов.
Также сообщения принимаются в социальных сетях: Инстаграм - @citymatic_volgograd, Facebook - @CitymaticVolgograd, ВКонтакте - @34citymatic.
Кроме того, клиентское обслуживание потребителей услуги по вывозу отходов в части расчётов осуществляется в отделениях по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», куда также можно адресовать свои вопросы дистанционно. Контролировать начисления, оплачивать и отслеживать поступление платежей очень удобно в личном кабинете на сайте ivc34.ru. Прямая ссылка: lk.ivc34.ru/login. Документы принимаются почтовым отправлением на адрес: 400001, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 9А, офис 7 или на электронную почту: orn@ivc34.ru. Дополнительную информацию предоставят в справочной службе по номеру телефона (8442) 32-50-50.
Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена в том числе и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей региона.
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