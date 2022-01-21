Волгоградский «Ротор» улетает в Турцию

Спорт 21.01.2022 12:30
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21.01.2022 12:30
Волгоградский «Ротор» собирается на сборы в Турцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в АНО «Спортивный клуб «Ротор», накануне волгоградские футболисты завершили сборы, которые прошли в городе Крымск Краснодарского края. В соседнем регионе спортсмены провели товарищеский матч с местной любительской командой «Виста», которую обыграли со счетом 3:0. С 24 января и по 4 февраля у футболистов пройдет второй сбор в Турции. Третий сбор «Ротор» также проведет в этой стране – он продлится до 25 февраля.
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