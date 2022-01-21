Экономика

ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть

Экономика 21.01.2022 11:33 Новости компаний
0
21.01.2022 11:33 Новости компаний


В 2021 году держателями обезличенных металлических счетов стали на 37% больше клиентов ВТБ, чем годом ранее. В среднем каждый из них использует два таких счета, а более 82% портфеля приходится на золото. По прогнозам аналитиков, в 2022-2023 годах можно ожидать роста цен на основные инвестиционные металлы.
За 2021 год количество клиентов ВТБ, пользующихся обезличенными металлическими счетами для сбережения средств, достигло 64 тысяч. Наиболее популярным металлом для вложения остается золото: в общем портфеле таких счетов на него сегодня приходится 83% в рублевом эквиваленте и 7%  в физическом выражении. На втором месте – серебро с долей 14% в рублях и 92,6% в суммарной массе. На платину и палладий в совокупности приходится лишь порядка 4% вложений и менее 1% в общем весе портфеля. Совокупный портфель по итогам года превысил 50 млрд рублей.
В среднем клиент, который использует инструмент металлических счетов, открывает два таких счета. Почти все из них также размещают средства на депозитах, а 60% вкладывают средства и в инвестиционные продукты. Чаще всего обезличенные металлические счета открывают клиенты в возрасте 28-45 лет, две трети инвесторов – мужчины. Более трети всех открытых счетов (38%) приходится на жителей столицы и региона, 9% - на петербуржцев, также в пятерку входят жители Новосибирска, Самарской области и Краснодарского края.
«В августе прошлого года мы предложили клиентам возможность открывать и управлять обезличенными металлическими счетами в ВТБ Онлайн, что привело к значительному росту спроса на продукт. Также ему способствовало повышение финансовой грамотности клиентов и их стремление диверсифицировать сберегательный портфель в условиях нестабильности, вызванной пандемией. На выбор ОМС повлияло и введение льготных курсов ВТБ для состоятельных клиентов. В 2022 году интерес к обезличенному металлу продолжит расти на фоне актуализации ESG-повестки и высокой волатильности рынков, а также за счет упрощения работы с ними и внедрения спецпредложений для отдельных потребителей», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ. 
«Драгоценные металлы всегда верой и правдой служили хорошей защитой от инфляции и обесценивания денег, ими не обеспеченных. Это именно те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в мировой финансовой системе, поэтому видим хороший потенциал роста цен на золото и серебро в 2022-2023 годах. Палладий же, более 80% которого потребляет автомобилестроительная отрасль, выиграет в среднесрочной перспективе от восстановления продаж автомобилей в мире, поэтому на него стоит также обратить внимание», - отмечает Дмитрий Глушаков, руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
21.01.2022 11:31
Экономика 21.01.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:27
Экономика 20.01.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:10
Экономика 20.01.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 10:06
Экономика 20.01.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 15:00
Экономика 19.01.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 13:52
Экономика 19.01.2022 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 12:09
Экономика 19.01.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 11:56
Экономика 19.01.2022 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 10:20
Экономика 19.01.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
13:06
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционкуСмотреть фотографии
12:42
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсыСмотреть фотографии
12:41
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
12:33
Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский «Ротор» улетает в ТурциюСмотреть фотографии
12:07
Трассы в Волгоградской области заметет к выходнымСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницуСмотреть фотографии
10:50
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курортСмотреть фотографии
09:37
Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товарыСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавирусаСмотреть фотографии
08:51
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:37
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
07:24
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»Смотреть фотографии
20:20
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арестСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафеСмотреть фотографии
19:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузкеСмотреть фотографии
18:54
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:49
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 