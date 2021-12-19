Биострахование новорожденных: ценная инструкция для будущих мам





Что такое биострахование или другими словами сохранение пуповины и пуповинной крови? Зачем сохранять биоматериал после рождения ребенка? Начнем с примера.

Представьте, что вы собираетесь в длинное путешествие. Вы заправили автомобиль бензином, положили в багажник одежду, запас еды и воды, но решили не брать с собой запасное колесо. Сохранение пуповинной крови и пупочного канатика во время родов — это и есть запасное колесо, которое может пригодиться в дороге под названием жизнь.

Вы знали, что?

В пуповинной крови содержится большое количество стволовых клеток, которые могут восстановить кроветворение и иммунную систему. Пупочный канатик— это источник других клеток, которые иначе действуют на организм и называются мезенхимальными стволовыми клетками. Попадая в организм, такие клетки выполняют работу «строителей» и, в зависимости от пораженного участка либо органа, могут преобразовываться в нужные клетки. Одним словом, пуповинная кровь и пупочный канатик могут защитить организм от различных заболеваний.

Где и как хранятся стволовые клетки?

Во всем мире зарегистрировано более 200 медицинских организаций, которые занимаются криохранением. Их называют персональными банками стволовых клеток. В этих банках есть собственные лаборатории и криохранилища.

Больше всего таких банков находится в Европе, Америке и Канаде. В России на сегодняшний день работает 11 банков персонального хранения пуповинной крови, среди которых одну из лидирующих позиций занимает Гемабанк : в нем хранится более 33 000 образцов в интересах семей. Гемабанк действует согласно официальной медицинской лицензии, выданной для осуществления криоконсервации и хранения стволовых клеток Департаментом здравоохранения Москвы.

Зачем хранить пуповинную кровь?

В пуповинной крови находятся молодые и здоровые стволовые клетки, которые на 100% подходят хозяину. Эти клетки могут пригодиться не только человеку на протяжении жизни, но и его братьям, сестрам, а возможно даже — родителям или более дальним родственникам. Поэтому биостраховку называют семейной.





Также пуповинная кровь может использоваться для проведения генетической диагностики. Когда ребенок рождается, то по одной капельке его пуповинной крови можно получить информацию о потенциальных генетических рисках, которые можно скорректировать и вылечить буквально в первые месяцы жизни.

А что же пупочный канатик? В чем его польза?

Ученые отмечают эффективность клеток пупочного канатика в лечении таких болезней как: почечная и сердечная недостаточность, патологии спинного мозга, трофические язвы, аутизм,инфаркт, инсульт, переломы, цирроз печени и даже коронавирусная инфекция.

Как собирается биоматериал?

Процедура простая и безопасная как для малыша, так и для мамы. Материал собирается после пересечения пуповины, при этом нет контакта ни с мамой, ни с малышом. После сбора акушер передает комплекты с биоматериалом в Гемабанк. И уже в лаборатории Гемабанка пуповинная кровь и пупочный канатик обрабатываются особым образом, для выделения стволовых клеток. Эти клетки помещаются в криохранилище Гемабанка и бережно хранятся многие десятилетия.





Как часто используются образцы, которые находятся на персональном хранении в Гемабанке?

Из 33 000 образцов стволовых клеток, которые хранятся в Гемабанке, для лечения было выдано 43 образца.Рекордным по количеству востребованных образцов пуповинной крови стал 2020-й год. Для лечения ДЦП клиентам было выдано 6 образцов пуповинной крови, для лечения аутизма — 2. Все трансплантации выполнены в рамках клинических исследований и прошли успешно.

Ежегодно в мире закладывается на хранение около 600 тысяч образцов пуповинной крови.

Какова перспектива использования биостраховки в течение 15-20 лет?

Использование стволовых клеток эффективно в регенеративной медицине. Особенно это касается патологий, которые традиционными методами не лечатся. Например, детский церебральный паралич, для лечения которого расходуются колоссальные средства, ведется многолетняя реабилитация, но кардинального прорыва в этой ситуации нет. Это же относится к инсульту, нейротравме, хроническим заболеваниям сердца. И вот здесь биостраховка может сыграть свою большую роль, потому что потенциально из стволовой клетки можно вырастить любую клетку любой ткани или помочь организму реализовать нужные программы регенерации.





Кому нужна биостраховка?

Сегодня можно получить биострахование для своего ребенка и всей семьи. Потенциал стволовых клеток будет сохраняться на протяжении всей жизни ребенка, наука будет развиваться, и сфера применения будет, несомненно, расширяться.

Для будущих мам и пап, Гемабанком организована консультация по вопросам сохранения стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика: 8 (800) 500-46-32, www.gemabank.ru, @gemabank

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