В Волгограде спасают жизнь выпившего уксус малыша

Расследования 18.01.2022 10:27
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18.01.2022 10:27
В Волгограде организована проверка по факту получения травм малолетним ребёнком. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, малыш выпил уксусную эссенцию и разлил ее себе на голову и верхнюю часть тела, получив сильнейшие ожоги. Состояние ребенка, которому чуть больше года, оценивается как крайне тяжелое. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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