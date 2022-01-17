Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»

Здравоохранение 17.01.2022 14:43 Реклама
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17.01.2022 14:43 Реклама
Череда новогодних праздников в волгоградском регионе прошла спокойно и без происшествий. Все организации неотложной медицины отработали в штатном режиме, как государственные, так и частные. Но расслабляться рано, констатируют специалисты скорой помощи LeCar.
Несмотря на то, что обстановка сегодня стабильная, медики ожидают осложнение обстановки в связи с возможным распространением в регионах нового штамма «омикрон». И в этом случае вакцинация – единственно возможный способ минимизировать риск тяжелого течения заболевания и последствий коронавируса.
Для желающих сделать прививку на территории региона работают более 70 прививочных пунктов. Подходить к процессу вакцинации и ревакцинации нужно ответственно. Мало чувствовать себя хорошо. Нужно быть уверенным в отсутствии противопоказаний, в том числе воспалительных процессов в организме.
Медики частной скорой LeCar окажут квалифицированную помощь вне зависимости от возраста. Бригада может провести любую лабораторную диагностику на дому, в том числе ПЦР-тест на COVID-19, результат которого будет известен уже на следующий день.
Специалисты LeCar выполнят лечебные процедуры. Если понадобится, выпишут больничный лист, сопроводят на дальнейшее обследование или в стационар.
При необходимости к пациенту выезжают узкие специалисты. В штате есть реанимационная бригада. Прием на вызове не ограничен по времени.
Для жителей Волгоградской области служба скорой медицинской помощи LeCar готова организовать предоставление комплекса услуг по оказанию медицинской помощи в медицинских учреждениях Волгограда и Волжского. В него может входить, к примеру, транспортировка пациентов до места назначения в сопровождении опытных медицинских работников на комфортных специализированных автомобилях с возможностью госпитализации в профильное медучреждение на выбор, а также организация прохождения реабилитационных процедур после лечения в стационаре.
Вызвать бригаду частной скорой помощи LeCar можно в любое время суток по телефонам (8442) 23-03-03 и (8442) 70-00-03.
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