В Волгограде двойное ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Третьей продольной





Двухкилометровая пробка образовалась на Третьей продольной магистрали в Тракторозаводском районе из-за ДТП с участием грузовых автомобилей Foton, КамАЗ и легковой машины Volvo. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Foton, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Среднетоннажный груженый грузовик двигался в сторону Волгограда близ поселка Водстрой. Водитель выехал из правого ряда в левую полосу для маневра опережения, однако не выдержал боковой интервал и зацепил кузовом Volvo. После этого кузов отбросило на КамАЗ, ехавший справа от Foton. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Евгений Егоров, ВКонтакте.