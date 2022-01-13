Сергиев Посад: вдохновись волшебством старинного города





Зима – не повод отказываться от удовольствия получения незабываемых впечатлений и новых знаний. Любителей старины и архитектуры, паломников и туристов всегда ждет Сергиев Посад ( https://www.sputnik8.com/ru/sergiev-posad ).

Основанный в 1337 году этот город-музей славится не только старинными храмами и монастырями. Великолепная природа, прекрасные памятники архитектуры вдохновят любого. И только побывав здесь можно понять, за что этот уютный город любили писатели Пришвин, Куприн и другие философы и художники.

С Блинной горы открывается потрясающий панорамный вид на уникальный историко-архитектурный храмовый комплекс — Троице-Сергиеву Лавру. Именно здесь, вдали от дорог и городов в далеком 1337 году Сергий Радонежский вместе со своим братом Варфоломеем построили хижину и небольшую церковь, которую посвятили Святой Троице. Сегодня здесь распложен крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви и во время его посещения можно узнать не только об истории церкви, но и как сегодня живут местные насельники, работники и монахи.

Поистине новые впечатления вызывают пещерный скит и алтарь в виде горы. Так, Черниговский скит в позапрошлом веке был известен как Пещерное отделение Гефсиманского скита. Под храмом находится пещерная церковь 1851 года. Вблизи нее - подземные кельи, где жили монахи. Здесь хранятся чудотворные иконы «Нерушимая стена» и Черниговская икона Божией Матери. В Свято-Преображенский соборе Спасо-Вифанского монастыря расположен знаменитый алтарь, одна из стен которого выполнена в виде евангельской горы Фавор, считающейся местом Преображения Господня.

Прогулки по историческому центру города принесут немало впечатлений – здесь можно увидеть здание старой и новой гостиницы - одни из символов Сергиева Посада, лаврские торговые ряды, где можно купить оригинальные сувениры для родных и близких, посетить магазин продуктов «Троицкий Келарь», в котором продается вкуснейшая местная выпечка.

Местные экскурсоводы готовы показать город с совершенно другой стороны – с музыкой и сказочными персонажами, странными находками, сюрпризами и удивительными историями – когда мостовые и улицы города превращаются в декорации спектакля о великих людях, прославляющих это замечательное место.

Любителям путешествий и экскурсий нравится город. "Посетив Сергиев Посад, мы узнали не только исторические факты о Лавре и городе, но и лайфхаки. Отведенное время пролетело незаметно», «Сложные вещи - простыми словами. Очень познавательно, душевно… хочется переосмыслить свое отношение к жизни. Смотришь на мир другими глазами», - такие отзывы оставляют туристы после посещения этого удивительного города.







