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Сергиев Посад: вдохновись волшебством старинного города

Полезно знать 13.01.2022 07:40 Новости компаний
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13.01.2022 07:40 Новости компаний


Зима – не повод отказываться от удовольствия получения незабываемых  впечатлений и новых знаний. Любителей старины и архитектуры, паломников и туристов всегда ждет Сергиев Посад (https://www.sputnik8.com/ru/sergiev-posad). 
Основанный в 1337 году этот город-музей славится  не только старинными храмами и монастырями. Великолепная природа, прекрасные памятники архитектуры вдохновят любого. И только побывав здесь можно понять, за что этот уютный  город любили писатели Пришвин, Куприн и другие философы и художники.
С Блинной горы открывается потрясающий панорамный вид на уникальный историко-архитектурный храмовый комплекс — Троице-Сергиеву Лавру. Именно здесь, вдали от дорог и городов в далеком 1337 году Сергий Радонежский вместе со своим братом Варфоломеем построили хижину и небольшую церковь, которую посвятили Святой Троице. Сегодня здесь распложен крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви и во время его посещения можно узнать не только об истории церкви, но и как сегодня живут местные насельники, работники и монахи.
Поистине новые впечатления вызывают пещерный скит и алтарь в виде горы. Так, Черниговский скит в позапрошлом веке был известен как Пещерное отделение Гефсиманского скита. Под храмом находится пещерная церковь 1851 года. Вблизи нее - подземные кельи, где жили монахи. Здесь хранятся чудотворные иконы «Нерушимая стена» и Черниговская икона Божией Матери. В Свято-Преображенский соборе Спасо-Вифанского  монастыря расположен знаменитый алтарь, одна из стен которого  выполнена в виде евангельской горы Фавор, считающейся местом Преображения Господня.
 
Прогулки  по историческому центру города  принесут немало впечатлений – здесь можно увидеть здание старой и новой гостиницы - одни из символов Сергиева Посада,  лаврские торговые ряды, где можно купить оригинальные сувениры для родных и близких, посетить  магазин продуктов «Троицкий Келарь», в котором продается вкуснейшая местная выпечка.
 
Местные экскурсоводы готовы показать город с совершенно другой стороны – с музыкой и сказочными персонажами, странными находками,  сюрпризами  и удивительными историями – когда мостовые и улицы города превращаются в декорации спектакля о великих людях, прославляющих это замечательное место. 
Любителям путешествий и экскурсий нравится город. "Посетив  Сергиев Посад,  мы узнали не только исторические факты о Лавре и городе, но и лайфхаки. Отведенное время пролетело незаметно», «Сложные вещи - простыми словами. Очень познавательно, душевно… хочется переосмыслить свое отношение к жизни. Смотришь на мир другими глазами», - такие отзывы  оставляют туристы после посещения этого удивительного города. 
 



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