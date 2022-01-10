Расследования

Дуэт лжегазовиков отправили в колонию за кражи из квартир в Волжском

Расследования 10.01.2022 16:18
0
10.01.2022 16:18


В колонии строгого режима будут отбывать наказание 22-летний Иван Спирин и 28-летний Кирилл Шарафаненко за мошенничество и кражи, совершенные в Волжском под видом проверки газового оборудования. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантам уголовного дела Волжским городским судом назначено по 2 года 2 месяца лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
В судебном заседании установлено, что ранее судимые Спирин и Шарафаненко в начале марта 2021 года, представляясь сотрудниками газовой службы, заходили в квартиры жителей Волжского. Один отвлекал хозяев, а второй находил хранившиеся у граждан сбережения и похищал их. Также мужчины путем обмана предлагали за предварительную оплату заменить якобы неисправное газовое оборудование.
При этом никаких документов, подтверждающих работу в обслуживающей организации, злоумышленники не предъявляли. Однако люди доверчиво пускали их в свои квартиры. За две недели Спирин и Шарафенко похитили у 6 потерпевших более 170 тысяч рублей.
Их задержали сотрудники УМВД России по г.Волжскому. Вину фигуранты уголовного дела полностью признали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Расследования
10.01.2022 19:28
Расследования 10.01.2022 19:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2022 13:07
Расследования 10.01.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2022 18:15
Расследования 08.01.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2022 08:46
Расследования 05.01.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 18:51
Расследования 04.01.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 16:09
Расследования 04.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 11:58
Расследования 03.01.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 10:55
Расследования 03.01.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 16:09
Расследования 01.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 13:52
Расследования 01.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 12:10
Расследования 01.01.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 16:49
Расследования 31.12.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 11:37
Расследования 31.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2021 14:40
Расследования 30.12.2021 14:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
В волгоградском «Роторе» - новый тренерСмотреть фотографии
19:28
Молодому волжанину грозит штраф в 100 рублей за сжигание паспортаСмотреть фотографии
17:56
«Скотина пить отказывается»: на малой родине мэра Волгограда людей травят черной водойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Цены на проезд на пригородных маршрутах выросли после праздников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусомСмотреть фотографии
16:18
Дуэт лжегазовиков отправили в колонию за кражи из квартир в ВолжскомСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде готовятся освоить средства на ликвидацию трех свалок по нацпроектуСмотреть фотографии
15:49
Колокольцев определил зону ответственности экс-начальника волгоградского ГУ МВДСмотреть фотографии
14:53
Волгоградскому СК "Ротор" дали из бюджета 760 миллионов рублей на 2022 годСмотреть фотографии
14:04
Банк «Открытие»: рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждениеСмотреть фотографии
13:07
Элитный внедорожник и такси угнали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде скорректируют расписание двух автобусовСмотреть фотографии
11:35
Жители трех районов Волгограда останутся без горячей воды из-за аварииСмотреть фотографии
11:14
Губернатор Волгоградской области созывает клинсовет из-за нового штамма коронавирусаСмотреть фотографии
10:44
Водителя госпитализировали после наезда машины на придорожный павильон в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде оштрафовали портящее воздух предприятиеСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области возобновили "охоту" на безмасочниковСмотреть фотографии
08:32
В Волжском сократили количество рейсов пяти автобусовСмотреть фотографии
19:57
Охотники за медью оставили жителей Волжского без интернетаСмотреть фотографии
18:39
Умерла журналист «Волжской правды»Смотреть фотографии
18:06
Год потерь: волгоградцы, которые останутся в нашей памятиСмотреть фотографии
17:00
Торговый центр «Ворошиловский» определил победителей акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
16:29
Города и села в Волгоградской области погрязли в заледеневшей снежной кашеСмотреть фотографии
14:42
Стая позеленевших собак из Волгограда прославилась в соцсетяхСмотреть фотографии
14:22
Волгоградские чиновники пересчитают пассажиров сокращаемой маршруткиСмотреть фотографии
13:51
Мошенники опустошили кошельки жаждущих интима волгоградцевСмотреть фотографии
12:48
Кривая суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области пошла вверхСмотреть фотографии
12:04
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом, водитель в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 