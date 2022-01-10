Дуэт лжегазовиков отправили в колонию за кражи из квартир в Волжском

Расследования 10.01.2022 16:18
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10.01.2022 16:18
В колонии строгого режима будут отбывать наказание 22-летний Иван Спирин и 28-летний Кирилл Шарафаненко за мошенничество и кражи, совершенные в Волжском под видом проверки газового оборудования. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантам уголовного дела Волжским городским судом назначено по 2 года 2 месяца лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
В судебном заседании установлено, что ранее судимые Спирин и Шарафаненко в начале марта 2021 года, представляясь сотрудниками газовой службы, заходили в квартиры жителей Волжского. Один отвлекал хозяев, а второй находил хранившиеся у граждан сбережения и похищал их. Также мужчины путем обмана предлагали за предварительную оплату заменить якобы неисправное газовое оборудование.
При этом никаких документов, подтверждающих работу в обслуживающей организации, злоумышленники не предъявляли. Однако люди доверчиво пускали их в свои квартиры. За две недели Спирин и Шарафенко похитили у 6 потерпевших более 170 тысяч рублей.
Их задержали сотрудники УМВД России по г.Волжскому. Вину фигуранты уголовного дела полностью признали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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