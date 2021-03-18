Происшествия 18.03.2021 14:30
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18.03.2021 14:30
В Волжском задержали двоих молодых людей, которые под видом лжегазовиков обчищали квартиры горожан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с начала марта в полицию Волжского поступило несколько заявлений от местных жителей. Все потерпевшие стали жертвами лжегазовиков, которые проникали в их квартиры.
Злоумышленники, одетые в форму, схожую с формой работников газовой службы, предъявляли гражданам удостоверения и сообщали, что проводят проверку газового оборудования. Пока один из них водил хозяина по квартире в поисках «утечки газа», второй обыскивал карманы одежды в коридоре, шкафы, тумбочки, сумки и похищал деньги.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Волжскому установили личности подозреваемых – двоих ранее судимых волгоградцев в возрасте 27 лет и 21 года. Оба они находились под наблюдением и были задержаны с поличным после совершения очередного преступления.
У задержанных изъяты поддельные документы и форма, используемые во время совершения преступлений. В настоящее время усыновлены семь эпизодов краж, но полицейские не исключают, что их гораздо больше.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция просит граждан, пострадавших от действий задержанных, обратиться по телефонам дежурной части Управления МВД России по г. Волжскому 8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02.
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