



В Волжском задержали двоих молодых людей, которые под видом лжегазовиков обчищали квартиры горожан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с начала марта в полицию Волжского поступило несколько заявлений от местных жителей. Все потерпевшие стали жертвами лжегазовиков, которые проникали в их квартиры.

Злоумышленники, одетые в форму, схожую с формой работников газовой службы, предъявляли гражданам удостоверения и сообщали, что проводят проверку газового оборудования. Пока один из них водил хозяина по квартире в поисках «утечки газа», второй обыскивал карманы одежды в коридоре, шкафы, тумбочки, сумки и похищал деньги.





В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Волжскому установили личности подозреваемых – двоих ранее судимых волгоградцев в возрасте 27 лет и 21 года. Оба они находились под наблюдением и были задержаны с поличным после совершения очередного преступления.

У задержанных изъяты поддельные документы и форма, используемые во время совершения преступлений. В настоящее время усыновлены семь эпизодов краж, но полицейские не исключают, что их гораздо больше.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция просит граждан, пострадавших от действий задержанных, обратиться по телефонам дежурной части Управления МВД России по г. Волжскому 8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02.



