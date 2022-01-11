В Волгограде начался суд над организатором аферы с деньгами нацпроекта





Центральный районный суд Волгограда накануне отложил первое заседание по делу Михаила Калонкина, который обвиняется в организации мошенничества в особо крупном размере при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, причиной стала занятость защитника Калонкина в другом процессе. Заседание назначено на 25 января.

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты были внесены фиктивные сведения, причем в афере участвовали и уже осужденный директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, и руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников уже приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд над Фирсовым и Сазоновым еще идет. Между тем, в настоящее время правоохранители занялись расследованием других афер при ликвидации свалок в Камышине, Дубовке и Урюпинске, где, по версии следствия, деньги были похищены по такой же схеме, как и в Среднеахтубинском районе.



