Борьба с коррупцией

В Волгограде начался суд над организатором аферы с деньгами нацпроекта

Борьба с коррупцией 11.01.2022 08:17
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11.01.2022 08:17


Центральный районный суд Волгограда накануне отложил первое заседание по делу Михаила Калонкина, который обвиняется в организации мошенничества в особо крупном размере при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, причиной стала занятость защитника Калонкина в другом процессе. Заседание назначено на 25 января. 
Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты были внесены фиктивные сведения, причем в афере участвовали и уже осужденный директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, и руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников уже приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд над Фирсовым и Сазоновым еще идет. Между тем, в настоящее время правоохранители занялись расследованием других афер при ликвидации свалок в Камышине, Дубовке и  Урюпинске, где, по версии следствия, деньги были похищены по такой же схеме, как и в Среднеахтубинском районе. 

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