Волгоградка напала с ножом на своего сожителя в канун Рождества

Происшествия 08.01.2022 10:57
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08.01.2022 10:57
До 10 лет колонии грозит 31-летней безработной жительнице Тракторозаводского Волгограда за жестокое нападение с ножом на своего 35-летнего сожителя. Мужчина с проникающим колото-резаным ранение груди попал в больницу в канун Рождества, 6 января, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
О травме криминального характера медики сообщили в дежурную часть полиции, и сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемую в нападении. Женщина созналась, что они с сожителем вместе употребляли спиртные напитки и поссорились. Во время перепалки волгоградка схватила кухонный нож и набросилась с ним на возлюбленного, несколько раз ударив его в область грудной клетки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
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