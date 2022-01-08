Волгоградка напала с ножом на своего сожителя в канун Рождества





До 10 лет колонии грозит 31-летней безработной жительнице Тракторозаводского Волгограда за жестокое нападение с ножом на своего 35-летнего сожителя. Мужчина с проникающим колото-резаным ранение груди попал в больницу в канун Рождества, 6 января, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

О травме криминального характера медики сообщили в дежурную часть полиции, и сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемую в нападении. Женщина созналась, что они с сожителем вместе употребляли спиртные напитки и поссорились. Во время перепалки волгоградка схватила кухонный нож и набросилась с ним на возлюбленного, несколько раз ударив его в область грудной клетки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).