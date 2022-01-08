Происшествия 08.01.2022 09:20
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08.01.2022 09:20
Эксперты устанавливают причину крупного пожара в пятиэтажном доме в центре Камышина, произошедшего на Рождество. В одной из комнат на улице Феоктистова, 31 горели домашние вещи на площади 18 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Расчеты 29-ой пожарно-спасательной части потушили огонь за 8 минут после вызова, поступившего на пульт диспетчера в 12.51. По свидетельствам очевидцев, пожар начался на четвертом этаже, вскоре после чего пламя перекинулось на пятый этаж. Из горящего подъезда пожарные спасли 83-летнюю женщину и передали ее медикам.
Это уже третий за новогодние праздники крупный пожар в Камышине: 4 и 5 января в охваченных огнем квартирах погибли три человека. В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно звонить 101.
Фото: скриншот видеоролика Подсмотрено.Камышин.
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