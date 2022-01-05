Происшествия

Второй смертельный: мужчина заживо сгорел в Камышине Волгоградской области

Происшествия 05.01.2022 11:18
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05.01.2022 11:18


Пожар с гибелью человека произошел в многоквартирном доме в Камышине. Как уточнили в экстренных службах, погиб 55-летний мужчина, который проживал в однокомнатной квартире.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице 4-й микрорайон поступило накануне в 22:24. В квартире горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожар потушили за 12 минут. Причина возгорания устанавливается.
Отметим, что это второй за сутки пожар в Камышине с гибелью людей. Ранее сообщалось, что на улице Молодежная в многоквартирном доме погибла семья – 60-летний мужчина и его 83-летняя мать. Они задохнулись угарным газом на пожаре. Причиной возгорания, по данным следствия, стала неосторожность при курении.
В региональном МЧС отметили, что сегодня в целях профилактики пожаров в Камышине пройдут сходы с населением, где людям расскажут о правилах пожарной безопасности. Также запланированы рейды и другие мероприятия, направленные на снижение гибели людей на пожарах.

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