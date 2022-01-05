Второй смертельный: мужчина заживо сгорел в Камышине Волгоградской области





Пожар с гибелью человека произошел в многоквартирном доме в Камышине. Как уточнили в экстренных службах, погиб 55-летний мужчина, который проживал в однокомнатной квартире.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице 4-й микрорайон поступило накануне в 22:24. В квартире горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожар потушили за 12 минут. Причина возгорания устанавливается.

Отметим, что это второй за сутки пожар в Камышине с гибелью людей. Ранее сообщалось, что на улице Молодежная в многоквартирном доме погибла семья – 60-летний мужчина и его 83-летняя мать. Они задохнулись угарным газом на пожаре. Причиной возгорания, по данным следствия, стала неосторожность при курении.

В региональном МЧС отметили, что сегодня в целях профилактики пожаров в Камышине пройдут сходы с населением, где людям расскажут о правилах пожарной безопасности. Также запланированы рейды и другие мероприятия, направленные на снижение гибели людей на пожарах.



