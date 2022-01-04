Курение стало причиной смертельного пожара в Волгоградской области

Расследования 04.01.2022 16:09
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04.01.2022 16:09
Пожилая женщина и ее сын погибли на пожаре в Камышине Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, ЧП случилось сегодня в одной из квартир дома №12 по улице Молодежная.
Задымление из квартиры, в которой проживал 60-летний мужчина со своей 83-летней матерью, увидели соседи. Они сообщили о пожаре в экстренные службы. После ликвидации открытого пламени сотрудниками МЧС были обнаружены тела мужчины и женщины, причиной смерти которых стало отравление угарным газом.
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.
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