В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартире

Происшествия 03.01.2022 08:46
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03.01.2022 08:46
Сегодня ночью пожарные потушили горящую квартиру в одной из пятиэтажек на ул. Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 01.52 ч. Как выяснилось, горели домашние вещи на площади два квадратных метра. Пожар потушили через 20 минут, однако без жертв не обошлось. Информация уточняется.
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