Врачи Новоаннинской ЦРБ спасают жизнь 13-летнего подростка, госпитализированного в состоянии алкогольной интоксикации и травмой лица. Ребенка нашли на остановке общественного транспорта в бессознательном состоянии. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новоаннинский сегодня», ее подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

«1 января в 23.54 от дома №113 по ул. Пионерская города Новоаннинский в Новоаннинскую ЦРБ в состоянии алкогольной интоксикации, с травмой лица госпитализирован несовершеннолетний 2008 года рождения», – сообщили в Главке. Родителей 13-летнего мальчика привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По данным полиции, вечером 1 января к старшему брату подростка пришли друзья, и в компании начали распивать крепкие спиртные напитки. Старшие товарищи дали выпить несовершеннолетнему, затем решили все вместе поехать на такси в центр Новоаннинского. В автомобиле ребенку стало плохо, такси остановили, и при выходе из салона мальчик упал и ударился лицом. Происходящее заметили сотрудники патрульно-постовой службы и вызвали подростку скорую помощь.

Информация о состоянии найденного ребенка уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.