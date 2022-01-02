Происшествия

Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в ЦРБ в Волгоградской области

Происшествия 02.01.2022 11:43
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02.01.2022 11:43


Врачи Новоаннинской ЦРБ спасают жизнь 13-летнего подростка, госпитализированного в состоянии алкогольной интоксикации и травмой лица. Ребенка нашли на остановке общественного транспорта в бессознательном состоянии. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новоаннинский сегодня», ее подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
«1 января в 23.54 от дома №113 по ул. Пионерская города Новоаннинский в Новоаннинскую ЦРБ в состоянии алкогольной интоксикации, с травмой лица госпитализирован несовершеннолетний 2008 года рождения», – сообщили в Главке. Родителей 13-летнего мальчика привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
По данным полиции, вечером 1 января к старшему брату подростка пришли друзья, и в компании начали распивать крепкие спиртные напитки. Старшие товарищи дали выпить несовершеннолетнему, затем решили все вместе поехать на такси в центр Новоаннинского. В автомобиле ребенку стало плохо, такси остановили, и при выходе из салона мальчик упал и ударился лицом. Происходящее заметили сотрудники патрульно-постовой службы и вызвали подростку скорую помощь.
Информация о состоянии найденного ребенка уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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