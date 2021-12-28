



У вас родился долгожданный ребенок! Вместе с радостью и трепетным отношением к малышу у родителей появляются новые ответственные обязанности в виде оформления необходимых документов и обеспечения надлежащего ухода за младенцем.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» освещает в этой статье самую важную информацию для новоиспеченных родителей. Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного ребёнка:

1. Свидетельство о рождении

При обращении в органы ЗАГС или МФЦ необходимы следующие документы и справки:

- справка о рождении ребенка из медицинского учреждения;

- документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта);

- свидетельство о браке.

2. СНИЛС

При обращении в ПФР или МФЦ необходимы следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- паспорт одного из родителей (законного представителя).

3. Регистрация по месту жительства

Для регистрации необходимы следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта);

- свидетельство о рождении ребенка.

С этими документами родители идут в ЖЭУ, в отдел УФМС по месту жительства одного из родителей или в МФЦ – и на их основании происходит регистрация ребенка.

4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

Полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Чтобы оформить полис ОМС необходимо обратиться в страховую компанию. Страховой полис компании «СОГАЗ-Мед» можно оформить, посетив одно из многочисленных отделений по всей России, или оставить заявку на сайте www.sogaz-med.ru.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.

Единовременное пособие

Куда обращаться:

- по месту работы (службы) одного из родителей ребенка;

- в управление социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей – если оба родителя не работают.

Плановые осмотры у врачей

В целях профилактики развития детских заболеваний в сфере ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные ежегодные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия.

С 1 января 2018 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения N514н от 10 августа 2017 г., который установил порядок проведения медицинских осмотров детей. Перечень обследований и специалистов включает:

Детям от 0 до 3 лет

• В 1 месяц проводятся исследования: УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, а также эхокардиография, нейросонография, аудиологический скрининг, производятся осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, офтальмологом, детским стоматологом.

• В 2 месяца проводятся общие анализы крови и мочи, осмотр педиатром.

• В 3 месяца осмотр педиатром и травматологом-ортопедом, проводится аудиологический скрининг.

• С 4 до 11 месяцев осмотр педиатром.

• В возрасте 1 года необходимо пройти осмотры педиатра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога и травматолога-ортопеда, а также провести исследования: общий анализ крови и мочи, электрокардиография.

• В 2 года осмотр педиатром, детским психиатром и детским стоматологом.

• В 3 года общий список специалистов включает осмотры: педиатром, неврологом, детским хирургом, детским стоматологом, офтальмологом, оториноларингологом, акушер-гинекологом (для девочек), детским урологом-андрологом (для мальчиков).

Если вы столкнулись с тем, что в медорганизациях нарушаются ваши права и права ваших детей на получение медицинской помощи по полису ОМС, обращайтесь в администрацию медицинской организации или к страховому представителю.

Введение первого прикорма

Шесть месяцев – самое время для первого прикорма младенца, которого ранее кормили исключительно грудью. Желудочно-кишечный тракт малыша уже готов попробовать овощи, каши и фрукты.

Правила введения прикорма

Начинать следует с одного продукта, а каждый следующий новый продукт можно вводить лишь после привыкания (длится в среднем 3-5 дней) и отсутствия аллергических реакций.

Нельзя давать одновременно два продукта, с которыми ребенок не был знаком ранее, поскольку при появлении реакции вы не сможете понять, какой продукт ее спровоцировал.

Объем продукта для первой пробы – половинка чайной ложечки. Новый продукт следует дать запить грудным молоком или смесью. Давать новое блюдо стоит в утреннее кормление, тогда к концу дня станет заметно, нормально ли переносит его ребенок.

Рекомендуется вести дневник, в котором отмечать все продукты, съеденные малышом. Знакомство с новой пищей следует отложить, если малыш заболел, а также на время вакцинации (три дня до прививки и несколько дней после нее).

Если ребёнок отказывается пробовать новое блюдо, не настаивайте. В ситуации, когда продукт вызвал аллергию или другую отрицательную реакцию, новые блюда не дают до исчезновения болезненных проявлений.

Среди овощей наиболее подходящими для первого прикорма считают кабачки, цветную капусту, картофель и репу. Первыми кашами, которые может попробовать шестимесячный ребенок, называют гречневую и кукурузную. Из фруктов ребенку этого возраста можно давать яблоки, груши и бананы.

Сроки прорезывания зубов

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что возможные сроки и порядок прорезывания зубов индивидуальны для каждого ребенка. Ниже описаны приблизительные стандарты их появления:

• Первые нижние резцы – 6-9 месяцев.

• Первые нижние резцы – 7-10 месяцев.

• Вторые (боковые) верхние резцы – 9-12 месяцев.

• Вторые (боковые) нижние резцы – 9-12 месяцев.

• Первые верхние коренные зубы – 12-18 месяцев.

• Первые нижние коренные зубы – 13-19 месяцев.

• Верхние клыки – 16-20 месяцев.

• Нижние клыки – 17-22 месяца.

• Вторые нижние коренные зубы – 20-23 месяца.

• Вторые верхние коренные зубы – 24-26 месяцев.

В момент прорезывания зубов у малыша может ухудшаться сон, портиться настроение, подниматься температура, меняться консистенция стула и т.п. «СОГАЗ-Мед» рекомендует родителям более внимательно относиться к малышу в столь непростой период и при необходимости (значительное повышение температуры или возникновение острых симптомов) вызвать врача.

www.sogaz-med.ru . Появление ребенка – приятный, радостный и, в то же время, ответственный и серьезный этап. Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» желают всем малышам, а также будущим и состоявшимся родителям крепкого здоровья. По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут обратиться к страховому представителю по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (Звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.