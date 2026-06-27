



Защита от навязанных услуг «мелким шрифтом», лимиты на кредиты и ипотеки, а также возможность родителей получать справки о вкладах своих несовершеннолетних детей – эти нововведения вступят в силу с 1 июля. Что еще изменится в жизни волгоградцев, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Новые правила для МФО

Мелкий шрифт в конце договора с микрофинансовой организацией официально запрещен! С 1 июля сотрудников МФО обяжут оповещать клиента обо всех дополнительных услугах, включая страхование. При этом волгоградцам должны говорить максимально честно – отказаться от ненужных «допов» возможно!

В Банке России также отмечают, что отныне специалисты микрофинансовых организаций не могут играть с посетителем в «кошки-мышки», выделяя в документах нужные детали и, напротив, утаивая «подводные камни».

Кредитная история станет еще более прозрачной

С 1 июля в Бюро кредитных историй будут знать о любом обращении волгоградцев за займом – от начального этапа до заключения договора и фактической передачи денег. Эта мера, уверены авторы инициативы, позволит сократить количество мошеннических операций.

Сведения о потенциальном обладателе кредита банки и микрофинансовые организации будут направлять в течение 30 минут с момента фиксации события. В бюро кредитных историй в свою очередь обновят информацию в базе за 15 минут.

Лимиты на кредиты и ипотеки становятся строже

Банк России утвердил ограничения на долю рискованных кредитов в общем объеме займов на третий квартал 2026-го. Для снижения рисков в розничном сегменте, а также для сдерживания роста закредитованности и просрочек число волгоградцев, которые тратят на оплату по счетам более 80% доходов, сократят с 7% до 5% в ипотечном сегменте – речь идет о тех, кто покупает жилье в новостройке. На вторичном рынке лимит сократится с 20 до 15%.

Достаточно свидетельства о рождении?

Предъявляя свидетельство о рождении или об усыновлении, родители подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить справки по их счетам и вкладам. Исключением станут рано повзрослевшие дети, которые еще до совершеннолетия вступили в брак или стали полностью дееспособными с момента эмансипации.

Бумажных справок будет меньше?

С 1 июля жителям Волгоградской области не придется носить бумажные справки. Теперь сведения об оформленном больничном или начинающемся декрете сотрудницы будут поступать автоматически – главным источником информации станет индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Изменения коснутся таких начислений, как пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Фото Геннадия Гуляева