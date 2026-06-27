Ракетную опасность вновь объявили в Волгоградской области





Второй раз за сутки в Волгоградской области объявили режим ракетной опасности. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия.

О возможном ударе ракетами специалисты РСЧС предупредили волгоградцев сегодня в 18:22. Горожан попросили сохранять спокойствие, но в то же время действовать оперативно – выключить в квартире газ, воду, электричество, взять в руки документы, воду, необходимые лекарства и теплые вещи и спуститься в укрытие, которые сразу после объявления ракетной опасности должны открывать все управляющие компании.

Сегодняшней ночью по предприятию в Краснооктябрьском районе Волгограда нанесли ракетный удар. Один из сотрудников погиб на месте, еще одного до сих пор ищут спасатели. Одиннадцать человек попали в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото Андрея Поручаева