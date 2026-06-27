



Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими симптомами в больницу попало не меньше 12 человек: 62-летняя женщина вскоре скончалась.

Одним из первых в инфекционную больницу попал семилетний ребенок из Москвы. И у юного пациента, и у его родителей диагностировали сальмонеллез. Как сообщает Baza, в число заболевших попал также бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Предположительно, он, как и другие горожане, купил готовую продукцию в гастрономе «Михайловский».

По факту массового отравления покупателей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Приехавшие в магазин специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения при проверке цеха: там не была обеспечена поточность технологических процессов. На разделочном инвентаре, сообщили в надзорном ведомстве, отсутствовала маркировка.

С массовыми симптомами отравления в начале июня в инфекционные больницы стали поступать и жители Камышина – по уточненным данным Роспотребнадзора, общее число заболевших достигло 33 человек. Сальмонеллез подтвердился у 18 из них. В отношении директора ресторана «ЕвроАзия», в котором отравившиеся заказывали роллы, возбудили уголовное дело. К концу рабочей недели предпринимателя Станислава Кима отправили под домашний арест.

Как не отравить свой пикник или отдых на пляже, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru