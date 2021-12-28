Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской области





Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совфеда от Волгоградской области войдут в региональные профильные комитеты по реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития региона. Соответствующее предложением им сделал губернатор Андрей Бочаров на встрече минувшим утром, сообщили в администрации Волгоградской области.

«Прошу помнить, что вы — избранные представители жителей Волгоградской области. Они ждут от вас продолжения ответственной и профессиональной работы — необходимо на всех уровнях отстаивать интересы жителей Волгоградской области и нашей страны, — обратился к участникам встречи Бочаров. – Прошу вас максимально погрузиться в детали и проблемы непосредственной реализации на земле национальных проектов и приоритетных проектов развития. И, конечно, принимать в реализации этих проектов самое активное участие с главной задачей: чтобы люди — каждый человек, каждая семья — увидели и почувствовали не только конкретные изменения, но и новое качество жизни».

Глава региона отметил, что при непосредственной поддержке депутатов и сенаторов в федеральном центре учли предложения Волгоградской области в бюджет 2022 года и обращения по увеличению финансирования объектов и проектов в уходящем году. В том числе по этим причинам в регионе продолжают реализовывать планы социально-экономического развития невзирая на пандемию, санкции и погоду.