В Волгоградской области двое мужчин и женщина насмерть отравились газом





Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту гибели трех человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне во Фролово в одном из частных домов на улице Урожайной, где нашли тела двух мужчин и одной женщины. По данным следствия, причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что утечка углекислого газа во время использования газового отопительного котла происходила из-за зазора, расположенного на стыке отопительного котла и дымоходной трубы, а также через незапертое техническое отверстие для чистки дымоходной трубы. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало о страшной трагедии, произошедшей во Фролово - гибели 61-летнего и 33-летнего мужчин и 28-летней местной жительницы.



