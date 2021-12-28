В Волгоградской области двое мужчин и женщина насмерть отравились газом

В Волгограде главбух идет под суд за хищение пожертвований для детского дома28.12.2021 12:38
В Волгограде троих борцов с наркоторговлей осудили за вымогательство и лишение человека свободы27.12.2021 21:00
Водитель-подросток ответит в суде за сбитого под Волгоградом полицейского27.12.2021 17:20
Второй экс-директор психинтерната в Волгоградской области идет под суд27.12.2021 12:10
Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший директор Государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Усть-Бузулукский психоневрологический интернат". Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана...