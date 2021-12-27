Тела трех человек обнаружены в Волгоградской области

Трое погибших найдены в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в экстренных службах Волгоградской области, на улице Урожайная обнаружены тела 61-летнего водителя редакции газеты «Вперед», 33-летнего механизатора сельскохозяйственного производственного кооператива и 28-летней безработной местной жительницы. По предварительной информации, компания отравилась угарным газом. Причиной случившегося могло стать неисправное газовое оборудование.

Информация о происшествии уточняется в СУ СКР по Волгоградской области.