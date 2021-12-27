Происшествия

Тела трех человек обнаружены в Волгоградской области

Происшествия 27.12.2021 16:39
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27.12.2021 16:39


Трое погибших найдены в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в экстренных службах Волгоградской области, на улице Урожайная обнаружены тела 61-летнего водителя редакции газеты «Вперед», 33-летнего механизатора сельскохозяйственного производственного кооператива и 28-летней безработной местной жительницы. По предварительной информации, компания отравилась угарным газом. Причиной случившегося могло стать неисправное газовое оборудование. 
Информация о происшествии уточняется в СУ СКР по Волгоградской области.

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