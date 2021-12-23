Часть Урюпинска Волгоградской области осталась без тепла и воды

В Урюпинске Волгоградской области десятки домов остались без тепла и воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, ЧП случилось из-за аварии на водопроводе. В настоящее время ведутся ремонтные работы. В администрации Волгоградской области уточнили, что инцидент произошел на сетях сегодня утром. В МУП "Водоканал" предпринимают все возможные меры для устранения аварии в ближайшие часы. Остановлена работа четырех котельных №2,8,9,10 на подачу теплоносителя и горячей воды, по остальным 14 котельным прекращена подача горячей воды.

В городе с 8 часов утра введен режим повышенной готовности. В гостинице "Урюпинск" развернут пункт временного размещения граждан. В 12 учреждениях общего и дошкольного образования отменены занятия. Как пояснили в администрации Урюпинска, если работы будут идти без сбоев, то основной порыв могут устранить до 14.00.