Инфлюенсер: кто это и как им стать





Современные соцсети – это не только отличный способ общения и поиска знакомств, но и весьма эффективный инструмент рекламного продвижения. Их возможности по достоинству оценили многие рекламодатели, поэтому значение интернет-инфлюенсеров сегодня стремительно растет. Конечно, достичь успеха может не каждый, и на этом пути лучше воспользоваться помощью профессионалов. Так, на сайте Inviteagency.com получить соответствующую поддержку могут как начинающие, так и опытные блогеры, которые стремятся расширить аудиторию и выйти на новый уровень.

Кто такой инфлюенсер?

Чтобы сотрудничать с брендами и зарабатывать на инфлюенс-маркетинге, не обязательно иметь миллионную аудиторию. Многие компании сотрудничают и с достаточно небольшими блогерами. Однако для этого они должны стать инфлюенсерами, то есть лидерами мнений, к которым люди готовы прислушиваться. Их аудитория следует за ними в соцсетях, реагирует и учитывает рекомендации. Инфлюенсеры могут иметь разный масштаб – от локального до национального. Основной их заработок – это продажа рекламы, партнерских программ, товаров и услуг.

Обладая собственной лояльной аудиторией, инфлюенсер становится привлекательным для рекламного сотрудничества. Обращаясь к людям через его персону, бренд получает гораздо более эффективный результат, чем работая на холодную аудиторию. При этом такие блогеры могут работать в разных соцсетях и форматах, что существенно влияет на контингент заинтересованных в их персоне людей.

Как стать инфлюенсером?

Востребованный блогер должен отдаваться делу всей душой и соответствовать целому ряду требований. Прежде всего, важно выбрать свою нишу и сосредоточить усилия именно на ней. Не следует распыляться на начальном этапе. Показать более широкий круг своих интересов можно будет после того, как получится добиться успеха в основном направлении. Помочь на этом этапе может видеопродакшен от INVITE, который будет полезен и в дальнейшем развитии своего инфлюенс-бренда.

План действий – еще один важный момент на пути к успеху. Действовать нужно продумано и последовательно, регулярно размещая посты, которые будут интересны аудитории. При этом следует постоянно наращивать экспертность в выбранной сфере. Это даст возможность привлечь живую аудиторию, которая будет продвигать канал, а значит – вырастет его привлекательность для рекламодателей. Не стоит забывать и об использовании различных инструментов соцсетей, которые могут помочь привлечь аудиторию. Например, в Instagram это хэштеги, с помощью которых пользователи могут найти блогера и его контент. При этом следует всегда быть готовым к изменениям, весь социальные сети не стоят на месте, здесь регулярно появляются всевозможные изменения и новые функции.

Наконец, чтобы стать инфлюенсером, важно оставаться собой, сохранять свою уникальность и никого не копировать. В огромном количестве одинакового контента именно блогеры, которые остаются искренними с аудиторией и эффективно взаимодействуют с ней, могут завоевать настоящее доверие.