В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химии





Пятна, которыми покрылась река Арчеда во Фролово Волгоградской области, носят органический характер. Такой вывод сделали инспекторы регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и представители Фроловской межрайонной прокуратуры по итогам межведомственной инспекции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгоградской области.

Сотрудники специализированной лаборатории отобрали пробы воды, чтобы точно установить причину появления органических пятен и скоплений на водоёме. Признаков загрязнения топливом или химическими веществами, как и фактов гибели рыбы проверяющие не обнаружили.

Ранее информагентство сообщало об очередном изменении цвета воды в реке Арчеде в том же месте, где в начале 2021 года наблюдался мор рыбы, а вода покраснела. Местные жители заявили, что реку затянуло коричневыми пятнами, напоминающими маслянистые следы от нефтепродуктов. Власти организовали проверку. По уточненным в администрации Волгоградской области данным, участки, где обнаружены загрязнения, не входили в программу расчистки Арчеды по нацпроекту в 2020 году.