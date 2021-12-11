Экология

В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химии

Экология 11.12.2021 19:17
0
11.12.2021 19:17


Пятна, которыми покрылась река Арчеда во Фролово Волгоградской области, носят органический характер. Такой вывод сделали инспекторы регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и представители Фроловской межрайонной прокуратуры по итогам межведомственной инспекции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгоградской области.
Сотрудники специализированной лаборатории отобрали пробы воды, чтобы точно установить причину появления органических пятен и скоплений на водоёме. Признаков загрязнения топливом или химическими веществами, как и фактов гибели рыбы проверяющие не обнаружили.
Ранее информагентство сообщало об очередном изменении цвета воды в реке Арчеде в том же месте, где в начале 2021 года наблюдался мор рыбы, а вода покраснела. Местные жители заявили, что реку затянуло коричневыми пятнами, напоминающими маслянистые следы от нефтепродуктов. Власти организовали проверку. По уточненным в администрации Волгоградской области данным, участки, где обнаружены загрязнения, не входили в программу расчистки Арчеды по нацпроекту в 2020 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экология
08.12.2021 11:26
Экология 08.12.2021 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.12.2021 09:52
Экология 07.12.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2021 19:30
Экология 06.12.2021 19:30
Комментарии

0
Далее
Экология
30.11.2021 10:36
Экология 30.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.11.2021 13:34
Экология 29.11.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2021 21:17
Экология 23.11.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2021 16:46
Экология 23.11.2021 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.11.2021 13:40
Экология 22.11.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Экология
18.11.2021 11:19
Экология 18.11.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.11.2021 12:28
Экология 12.11.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.11.2021 10:08
Экология 11.11.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Экология
05.11.2021 19:08
Экология 05.11.2021 19:08
Комментарии

0
Далее
Экология
03.11.2021 09:03
Экология 03.11.2021 09:03
Комментарии

0
Далее
Экология
03.11.2021 08:36
Экология 03.11.2021 08:36
Комментарии

0
Далее
Экология
02.11.2021 15:46
Экология 02.11.2021 15:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
Чиновников волгоградского облкомприроды наказали за проведение корпоративаСмотреть фотографии
20:34
Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
19:42
Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансераСмотреть фотографии
19:17
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химииСмотреть фотографии
17:29
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозовСмотреть фотографии
17:29
Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом 94-летний ветеран войны оказался в заточении после строительства водозабораСмотреть фотографии
15:02
Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселениеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажкиСмотреть фотографии
12:22
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днемСмотреть фотографии
10:23
После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгоградской области две машины протаранили столбыСмотреть фотографии
10:00
На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщинаСмотреть фотографии
08:31
Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%Смотреть фотографии
20:36
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19Смотреть фотографии
19:44
«Нам ничего не говорят»: волгоградцы ждут решения о судьбе треснувшей от взрыва четырехэтажкиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
15:22
Улица в «мэрском» поселке Волжского превратилась в венецианский каналСмотреть фотографии
14:58
Банк «Открытие» объявил семерых победителей Тик-Ток Челленджа ко Дню материСмотреть фотографии
13:13
«Пьяный был, дурак!»: на юге Волгограда остановили колоритного угонщика «Жигули» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградцы потребовали от чиновников новые автобусы вместо сокращенныхСмотреть фотографии
12:20
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 