В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химии

Экология 11.12.2021 19:17
0
11.12.2021 19:17
Пятна, которыми покрылась река Арчеда во Фролово Волгоградской области, носят органический характер. Такой вывод сделали инспекторы регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и представители Фроловской межрайонной прокуратуры по итогам межведомственной инспекции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгоградской области.
Сотрудники специализированной лаборатории отобрали пробы воды, чтобы точно установить причину появления органических пятен и скоплений на водоёме. Признаков загрязнения топливом или химическими веществами, как и фактов гибели рыбы проверяющие не обнаружили.
Ранее информагентство сообщало об очередном изменении цвета воды в реке Арчеде в том же месте, где в начале 2021 года наблюдался мор рыбы, а вода покраснела. Местные жители заявили, что реку затянуло коричневыми пятнами, напоминающими маслянистые следы от нефтепродуктов. Власти организовали проверку. По уточненным в администрации Волгоградской области данным, участки, где обнаружены загрязнения, не входили в программу расчистки Арчеды по нацпроекту в 2020 году.
Реклама
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской области08.12.2021 11:26
Экология 08.12.2021 11:26
Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»07.12.2021 09:52
Экология 07.12.2021 09:52
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках Волгограда06.12.2021 19:30
Экология 06.12.2021 19:30
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии30.11.2021 10:36
Экология 30.11.2021 10:36
В Волгограде бизнесменов оштрафовали за мимикрирующую под мусорный полигон свалку29.11.2021 13:34
Экология 29.11.2021 13:34
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроекта23.11.2021 21:17
Экология 23.11.2021 21:17
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»23.11.2021 16:46
Экология 23.11.2021 16:46
Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублей22.11.2021 13:40
Экология 22.11.2021 13:40
Предприятия Андрея Мельниченко - за ответственный подход к сохранности экологии18.11.2021 11:19
Экология 18.11.2021 11:19
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию12.11.2021 12:28
Экология 12.11.2021 12:28
Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС из-за угрозы обмеления Волги11.11.2021 10:08
Экология 11.11.2021 10:08
«Сдай бумагу – накорми собаку»: семья волжан нашла способ помочь планете и приютам05.11.2021 19:08
Экология 05.11.2021 19:08
Метзавод в Волгоградской области оштрафовали за свинцовые выбросы03.11.2021 09:03
Экология 03.11.2021 09:03
Мир спасут красота и деревья: волгоградцы зовут соседей на «зелёный десант»03.11.2021 08:36
Экология 03.11.2021 08:36
Переход на дуальный сбор мусора в Волгограде обойдется бюджету в 17 млн рублей02.11.2021 15:46
Экология 02.11.2021 15:46
Реклама