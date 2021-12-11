Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозов





Наступление в Волгоградской области по-настоящему морозной и снежной зимы откладывается из-за формирования обширного антициклона. Слишком теплая для декабря погода продлится в регионе с 14 декабря как минимум до конца следующей недели, сообщили в погодном центре «Фобос». Температура выше климатической нормы будет наблюдаться во всех южных регионах России и на Кавказе.

В грядущий вторник, 14 декабря, в Волгоградской области потеплеет до +3 градусов, спустя два дня воздух прогреется до +5 градусов, что характерно для середины ноября. Вновь похолодает только к понедельнику, 20 декабря: в северных районах региона столбики термометров опустятся до -5 градусов. Значительных осадков метеорологи также не предвидят, в течение недели с 13 декабря возможны кратковременные дожди и туман.

По данным погодного сервиса Ventusky, в 2020 году в эти дни декабря в Волгоградской области днем стояли 10-градусные морозы, по ночам холодало до -13 градусов. Годом ранее, в 2019-м, первая половина декабря, напротив, была теплой.