Полувековой рекорд по теплу побит в Волгограде

Полезно знать 10.12.2021 10:44
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10.12.2021 10:44
Термометры в Волгограде зафиксировали небывало высокую температуру для начала декабря. Первый с 1965 года рекорд по теплу установлен в регионе 8 декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой погодный центр «Фобос». Если 56 лет назад метеорологи записали потепление до +8,4°, то в 2021 году воздух в этот день прогрелся до +8,9°. Метеостанция на Эльтоне передала данные о +9°.
Температурные аномалии зафиксированы 8 декабря не только в Волгограде, но и по всему Югу России. В Керчи впервые с 1944 года, когда 8 декабря потеплело до +14,3°, воздух прогрелся до +17°. «Самое тёплое место 8 декабря зафиксировали метеорологи наблюдательной станции Кичмай (Краснодарский край) – +22,0°», – говорится в сообщении центра «Фобос».
В грядущие выходные дни погода вернется в норму: по области похолодает до -5°, ночью в северо-восточных районах региона возможны заморозки до -8°. В Волгограде синоптики обещают мороз от -1° до -3°.
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