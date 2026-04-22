В Волгограде в конце апреля состоится масштабный форум «Женский бизнес: опора региона». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году событие приурочено к 10-летию со дня основания Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Событие объединит предпринимателей Волгограда и других регионов нашей страны и станет площадкой для делового общения, обмена опытом и развития партнёрских связей.
Программа рассчитана на три дня и предусматривает деловую, культурную и туристическую составляющие.
24 апреля – деловая программа
Первый день будет посвящён предпринимательской повестке и деловому общению. В программе — открытый формат обсуждения «Женщина в бизнесе», объединяющий предпринимателей региона и гостей из других городов. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Завершением дня станет гала-ужин в ресторане «Волгоград», который объединит участников в неформальной обстановке.
25 апреля – креативная и городская программа
Во второй день в Городском саду пройдет открытый семейный фестиваль с участием предпринимателей региона.
В программе:
- ярмарка,
- мастер-классы для детей и взрослых,
- выступления танцевальных и вокальных коллективов,
- активности и розыгрыши,
- открытие фотовыставки «Женщины, которые создают», посвящённой женщинам, вносящим вклад в развитие региона.
- пешеходная экскурсия по центру Волгограда.
Вечером участники смогут посетить открытие 12-го сезона «Недели моды Юга России».
26 апреля – туристическая программа
Третий день будет посвящён знакомству с Волгоградом.
Участникам предложены:
- экскурсионный маршрут по ключевым историческим объектам,
- выездная программа в Дубовку с посещением винодельни.
Мероприятие направлено на развитие женского предпринимательства, укрепление делового сообщества и формирование межрегиональных деловых связей.
Фото: Ольга Ибрагимова