



В Волгограде в конце апреля состоится масштабный форум «Женский бизнес: опора региона». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году событие приурочено к 10-летию со дня основания Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Событие объединит предпринимателей Волгограда и других регионов нашей страны и станет площадкой для делового общения, обмена опытом и развития партнёрских связей.

Программа рассчитана на три дня и предусматривает деловую, культурную и туристическую составляющие.

24 апреля – деловая программа

Первый день будет посвящён предпринимательской повестке и деловому общению. В программе — открытый формат обсуждения «Женщина в бизнесе», объединяющий предпринимателей региона и гостей из других городов. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Завершением дня станет гала-ужин в ресторане «Волгоград», который объединит участников в неформальной обстановке.

25 апреля – креативная и городская программа

Во второй день в Городском саду пройдет открытый семейный фестиваль с участием предпринимателей региона.

В программе:

ярмарка,

мастер-классы для детей и взрослых,

выступления танцевальных и вокальных коллективов,

активности и розыгрыши,

открытие фотовыставки «Женщины, которые создают», посвящённой женщинам, вносящим вклад в развитие региона.

пешеходная экскурсия по центру Волгограда.

Вечером участники смогут посетить открытие 12-го сезона «Недели моды Юга России».

26 апреля – туристическая программа

Третий день будет посвящён знакомству с Волгоградом.

Участникам предложены:

экскурсионный маршрут по ключевым историческим объектам,

выездная программа в Дубовку с посещением винодельни.

Мероприятие направлено на развитие женского предпринимательства, укрепление делового сообщества и формирование межрегиональных деловых связей.

Фото: Ольга Ибрагимова