Опекуна двух несовершеннолетних детей, которые остались сиротами после смерти матери, обвиняют в растрате принадлежащих им 1,5 миллионов рублей. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и на стадии следствия возместил причиненный ущерб в полном объеме. В ближайшее время он предстанет перед судом.

По материалам дела, двое сирот после смерти матери унаследовали квартиру, которую женщина брала в ипотеку. Опекуном детей был назначен родной брат умершей волгоградки. По решению суда жилье продали для погашения задолженности по ипотеке. После расчетов с банком осталось 1,5 миллиона рублей, которые были перечислены на банковский счет опекуна как законного представителя несовершеннолетних. Эти средства предназначались исключительно для использования в интересах детей, в том числе для обеспечения их жильем.

Однако, как было установлено, опекун в период с ноября 2022 года по апрель 2023-го перевел эту сумму на погашение собственных кредитных обязательств, а также вложил часть денег в свою фирму.

Благодаря вмешательству следственных органов права сирот были защищены. Мужчина предстанет перед Советским районным судом Волгограда по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества, совершенная в особо крупном размере).





