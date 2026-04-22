10-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал с вечера 21 апреля и продлился почти 10 часов. Предостережение было обоснованным – ночью в регионе работали силы ПВО. По данным Минобороны, всего в 12 регионах России и над акваторией Черного моря были уничтожены 155 украинских беспилотников.