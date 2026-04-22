Сын погибшей при родах ростовчанки не знает о смерти матери





Муж погибшей при родах 28-летней Анны М. из Новочеркасска Ростовской области рассказал о происходящем в его жизни в социальных сетях. Как передает Привет-Ростов, вдовец остался один с пятилетним сыном и новорожденной дочерью.

– Иван показал снимок маленького сына, который бежит по дорожке и улыбается, еще не зная, что мама никогда не вернется домой. Вдовец назвал происходящее хуже ада и спросил, за что его детям такое испытание, – пишет Привет-Ростов.

Как сообщалось ранее, молодая женщина умерла после родов в одной из городских больниц. По данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что Анну доставили в роддом Новочеркасска 5 апреля. Вторая беременность протекала без осложнений, но после усиления схваток роженице сделали четыре укола эпидуральной анестезии. Медики оттягивали момент кесарева сечения, пока пациентка не впала в кому.

Операция была проведена в бессознательном состоянии. Новорожденную девочку отправили в реанимацию вместе с матерью. Несмотря на дальнейшие манипуляции, спасти Анну не удалось. В настоящее время малышка вторую неделю находится в больнице – у новорожденной диагностирована двухсторонняя пневмония.

Точная причина смерти пациентки будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы. На текущий момент об обстоятельствах трагедии не сообщается – сотрудники следственных органов выясняют причины смерти молодой женщины.

Фото: Привет-Ростов