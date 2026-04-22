«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play.
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей.
Волгоградские пловцы с триумфом выступили на финале Кубка России

В Санкт‑Петербурге завершился финал Кубка России по плаванию, который прошёл в бассейне спорткомплекса «Центр плавания». Команда из Волгоградской области проявила сплочённость: спортсмены добивались успеха поэтапно – от первых призовых мест в начале турнира до ярких побед в заключительные дни соревнований.

Успехи волгоградцев начались уже в первый день соревнований. Серафима Фокина одержала победу на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2:10.36. Её землячка Виктория Токарева на той же дистанции завоевала серебро, финишировав со временем 2:12.67. Ещё одну медаль в копилку команды принесла Полина Козякина: она завоевала бронзу на дистанции 1500 м вольным стилем, показав результат 16:30.04.

Во второй день отличился 17‑летний Михаил Щербаков. Он победил на дистанции 200 м комплексным плаванием с результатом 1:57.12 и установил новый юношеский рекорд России, улучшив собственное прежнее достижение на 0,13 секунды. Благодаря этому успеху пловец выполнил норматив для участия в чемпионате Европы. В тот же день Иван Моргун стал бронзовым призёром на дистанции 1500 м вольным стилем с результатом 15:12.69. Среди юношей и девушек волгоградские пловцы завоевали две бронзовые медали. На 200 м баттерфляем Илья Чурилин (2:02.65) и на 200 м брассом Варвара Привалова (2:33.17)


Третий день принёс волгоградцам ещё одну золотую медаль: Михаил Щербаков одержал победу на дистанции 200 м на спине.

В предпоследний день соревнований Михаил Щербаков вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. На дистанции 200 м вольным стилем он показал время 1:46.71.

Среди юношей 14–18 лет успех праздновал Григорий Черногаев: он победил в своей возрастной категории на дистанции 50 м на спине с результатом 25.28.

Завершился турнир яркими победами волгоградских спортсменок. Серафима Фокина завоевала золото на дистанции 50 м баттерфляем, показав время 26.83. Виктория Токарева стала первой на дистанции 400 м комплексное плавание с результатом 4:53.65. Иван Моргун добавил в свою коллекцию ещё одну награду – бронзу на дистанции 800 м вольным стилем (7:57.53).

В целом команда из Волгоградской области показала стабильную подготовку на разных дистанциях и в разных стилях плавания. Особенно заметными стали успехи молодых спортсменов – это говорит о хорошей работе с юниорами и преемственности в региональной школе плавания.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

