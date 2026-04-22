



В Краснодаре Четвёртый кассационный суд получил новые жалобы на решение о продлении заключения 12 фигурантов дела о коррупции в администрации Волгограда, а также об изменении подсудности.

20 апреля оспорить вердикт в Верховном суде попытался директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, а 21 апреля зарегистрирована жалоба Захара Решетняка.

Напомним, ранее такие же обращения направили адвокаты заместителя гендиректора АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва и защитник экс-руководительницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Муж последней рассказал редакции, что надеется на справедливое и независимое решение высшего судебного органа.

- То, что произошло в Краснодаре – это нонсенс. Четвёртый кассационный суд продлил содержание моей жене в СИЗО с нарушением всех установленных норм. Более того, защитником Анны указывались очевидные нестыковки в материалах следствия, которые помогли бы выйти на действительно причастных к преступлению лиц. Однако в приобщении дополнительных материалов отказано. Более того, изменение подсудности также не имеет аналогов. Моя супруга ни судья, ни прокурор, а не самый крупный муниципальный чиновник. Каким образом она может повлиять разом на все суды Волгоградской области? Надеюсь, что хотя бы Верховный суд разберётся в этом запутанном деле, - подчеркнул Денис Елисеев.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обратилась в Четвёртый кассационный суд с требованием о продлении 12 фигурантам коррупционного дела содержания под стражей сразу на полгода, а также о переносе судебных разбирательств из Волгограда в Краснодар. Судебная инстанция требования прокуратуры поддержала.

Отметим, о резонансном коррупционном уголовном деле стало известно 12 марта 2025 года после задержания в Волгограде Анны Елисеевой. Уже на следующей день чиновница была перевезена в Москву и помещена под арест. На текущий момент экс-руководительница содержится под стражей более года. Вскоре после задержания подозреваемой правоохранители провели в областном центре дополнительные аресты. Согласно материалам Четвёртого кассационного суда, в числе других фигурантов уголовного дела: Бобров М.В., Муравьев Н.А., Решетняк З.А., Бобров А.В., Колодезнева Е.В., Гаврюченков А.А., Одинёв С.В., Гурьянова Е.Ю., Карапетян К.И., Григорян А.С., Пчелин Д.Д.