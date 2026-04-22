В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Волгоградский топ-менеджер Гаврюченков оспорил в ВС РФ полугодовой арест

Расследования 22.04.2026 12:32
В Краснодаре Четвёртый кассационный суд получил новые жалобы на решение о продлении заключения 12 фигурантов дела о коррупции в администрации Волгограда, а также об изменении подсудности.

20 апреля оспорить вердикт в Верховном суде попытался директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, а 21 апреля зарегистрирована жалоба Захара Решетняка.

Напомним, ранее такие же обращения направили адвокаты заместителя гендиректора АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва и защитник экс-руководительницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Муж последней рассказал редакции, что надеется на справедливое и независимое решение высшего судебного органа.

- То, что произошло в Краснодаре – это нонсенс. Четвёртый кассационный суд продлил содержание моей жене в СИЗО с нарушением всех установленных норм. Более того, защитником Анны указывались очевидные нестыковки в материалах следствия, которые помогли бы выйти на действительно причастных к преступлению лиц. Однако в приобщении дополнительных материалов отказано. Более того, изменение подсудности также не имеет аналогов. Моя супруга ни судья, ни прокурор, а не самый крупный муниципальный чиновник. Каким образом она может повлиять разом на все суды Волгоградской области? Надеюсь, что хотя бы Верховный суд разберётся в этом запутанном деле, - подчеркнул Денис Елисеев.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обратилась в Четвёртый кассационный суд с требованием о продлении 12 фигурантам коррупционного дела содержания под стражей сразу на полгода, а также о переносе судебных разбирательств из Волгограда в Краснодар. Судебная инстанция требования прокуратуры поддержала.

Отметим, о резонансном коррупционном уголовном деле стало известно 12 марта 2025 года после задержания в Волгограде Анны Елисеевой. Уже на следующей день чиновница была перевезена в Москву и помещена под арест. На текущий момент экс-руководительница содержится под стражей более года. Вскоре после задержания подозреваемой правоохранители провели в областном центре дополнительные аресты. Согласно материалам Четвёртого кассационного суда, в числе других фигурантов уголовного дела: Бобров М.В., Муравьев Н.А., Решетняк З.А., Бобров А.В., Колодезнева Е.В., Гаврюченков А.А., Одинёв С.В., Гурьянова Е.Ю., Карапетян К.И., Григорян А.С., Пчелин Д.Д.

22.04.2026 12:32
Расследования 22.04.2026 12:32
13:18
«Вода пошла хорошим потоком»: ихтиолог оценил шансы на нерест рыбы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцам напомнили порядок получения вычетов на детейСмотреть фотографии
12:56
Путин поручил привлекать ветеранов СВО в систему местного самоуправленияСмотреть фотографии
12:54
Это точно апрель? Снежный ураган надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский топ-менеджер Гаврюченков оспорил в ВС РФ полугодовой арестСмотреть фотографии
12:29
Балет о Чайковском: музыка и хореография расскажут о жизни генияСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде близится к финалу суд по делу об убийстве судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде опекуна двух сирот обвинили в растрате их 1,5-миллионого наследстваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградские пловцы с триумфом выступили на финале Кубка РоссииСмотреть фотографии
11:01
Сын погибшей при родах ростовчанки не знает о смерти материСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде две «Лады» в лобовую столкнулись у остановки «28-й километр»Смотреть фотографии
10:43
Олимпийский чемпион Максим Опалев провел зарядку для волгоградских лицеистовСмотреть фотографии
10:21
Волгоград соберет самых успешных женщин России: программа масштабного форумаСмотреть фотографии
10:09
Шпионившего на ВСУ волгоградца задержали в СевастополеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Росстат подсчитал количество волгоградцев, воспользовавшихся пособием на детейСмотреть фотографии
08:53
На Максимке в Волгограде отключат воду из-за работ на насосной станцииСмотреть фотографии
08:10
Вода в трех реках Волгоградской области опасно подняласьСмотреть фотографии
07:49
10-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:42
Над Волгоградской области ночью 22 апреля сбили БПЛАСмотреть фотографии
07:33
Аэропорт Волгограда заработал после 7 часов ограниченийСмотреть фотографии
07:05
В аэропорту Волгограда задержаны четыре рейса из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:40
В Камышине медсестрам и санитаркам не доплатили 8,4 млн рублейСмотреть фотографии
06:37
В центре Волгограда достраивается многопрофильный медцентр ВолгГМУСмотреть фотографии
06:15
Опасность налетов БПЛА действует в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
05:58
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда ночью 22 апреляСмотреть фотографии
21:17
Участникам СВО из Волгоградской области напомнили о льготах и выплатахСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградской области 27 детских лагерей отработали действия при терактеСмотреть фотографии
20:20
Сухой закон введут на День Победы под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:34
«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»Смотреть фотографии
19:29
В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата ШарифоваСмотреть фотографии
 