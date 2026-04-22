Вода в трех реках Волгоградской области опасно поднялась

В Волгоградской области превышена отметка выхода воды на пойму в реках в районе пяти населенных пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в частности, эти явления зафиксированы на реках Волга в Волгограде, в Светлом Яре, в Ахтубе в Ленинске и Средней Ахтубе, а также на Дону около станицы Новогригорьевская.
Напомним, накануне, 21 апреля на Волжской ГЭС начался пик сбросов. Шесть дней волгоградский гидроузел будет работать в режиме 26 тысяч кубометров воды в секунду. Также сообщалось о затоплении дорог на острове Сарпинский.