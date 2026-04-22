



С 22:00 24 апреля до 06:00 26 апреля будет временно приостановлено водоснабжение микрорайона Максима Горького в Советском районе Волгограда. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением масштабных плановых работ на насосной станции в Советском районе. Это необходимо для улучшения качества подачи ресурса и снижения вероятности возникновения неполадок на сетях компании.

Специалисты концессий заменят задвижки в машинном отделении станции и на сетях, очистят и промоют резервуары чистой воды, а специалисты лаборатории метрологии проведут ревизию приборов учета расхода воды.



Эти мероприятия помогут сократить потери ресурса, повысят надежность и качество водоснабжения почти для 20 тысяч жителей Советского района Волгограда, подчеркнули в организации.



Для жителей будет организован подвоз воды. С графиком подвоза можно ознакомиться здесь



