Над Волгоградской области ночью 22 апреля сбили БПЛА





Волгоградская область стала одним из регионов, где ночью было неспокойно – работало ПВО по уничтожению вражеских беспилотников. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Волгоградской области около 22-00ч. 21 апреля. А после полуночи был закрыт аэропорт Волгограда. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около 7 часов.





