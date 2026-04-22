



Спортсмен поделился с учащимися Лицея №5 имени Ю.А. Гагарина своим опытом и секретами подготовки к соревнованиям.

Известный волгоградец показал лицеистам упражнения, которые, по его словам, всегда выполнял сам перед выходом на старты. Ребята проверили свою физическую форму и получили позитивные эмоции, повторяя за обладателем олимпийского золота движения под ритмичную музыку.





Отметим, что спортивное мероприятие с участием именитого спортсмена прошло в волгоградском лицее в рамках празднования 35-летия ПАО «ЛУКОЙЛ» по инициативе Совета молодых специалистов ООО «РИТЭК» – дочернего предприятия и научно-технического полигона Компании.

Сам приглашённый гость остался доволен встречей с ребятами. Как отметил Опалев, такие мероприятия – отличная возможность напомнить подросткам о необходимости вести здоровый образ жизни.

– С молодыми ребятами нужно всегда быть на одной волне, чтобы ограждать их от негатива улицы. Залог успеха – здоровый образ жизни, правильное питание и качественное образование. Это основа их дальнейшего развития, – подчеркнул он.





После зарядки учащиеся задали обладателю олимпийского золота свои вопросы. Ребят интересовало многое: тренировки, режим дня известного на весь мир волгоградца. Полезные подарки от организаторов, автограф и фото на память с чемпионом получили все участники.

– Максим Александрович показал нам много упражнений, которые прорабатывают все группы мышц. Это хороший опыт для нас с ребятами и, конечно, незабываемые эмоции от встречи с таким выдающимся спортсменом, – поделилась ученица 11 класса Татьяна Прованова.





Напомним, что в феврале в Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа аналогичная встреча прошла в областном клиническом онкодиспансере. С маленькими пациентами общались ученики 10-кратного чемпиона мира, 9-кратного чемпиона Европы по тхэквондо Ивана Селезнева. А в апреле прошлого года Максим Опалев заряжал бодростью участников патриотического экозабега.

15 мая 2026 нефтяники планируют провести Экозабег народов России. В рамках мероприятия на Мамаевом кургане высадят молодые деревья, после чего состоится легкоатлетический забег в Парке Победы. В этот же день в парке организуют работу интерактивных площадок, посвящённых многообразию традиций и единству народов России. Запланирован программой мероприятия и концерт с участием творческих коллективов.

Фото: пресс-служба ООО «РИТЭК».