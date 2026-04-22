



Надеждам жителей Волгоградской области на улучшение погоды в ближайшие дни не суждено сбыться. Синоптики прогнозируют дождь со снегом в некоторых районах региона ночью 25 апреля. Осадки в Волгоградской области не прекратятся вплоть до выходных. Дискомфорта жителям добавит и сильный ветер. Так, 24 апреля его порывы могут достигнуть скорости 17-22 метров в секунду. Ураган , по прогнозам синоптиков, будет бушевать в областном центре и в муниципальных районах.

Дневные температуры воздуха в ближайшие два дня в Волгограде не превысят +11 градусов. Примерно столько же ожидается и на других территориях региона.



При этом в Волгоградской области сохраняется предупреждение по заморозкам. Ночью 24 и 25 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха и на поверхности почвы: -1…-3º.

