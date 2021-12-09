



ŠKODA — это семейный бренд. Бренд, который черпает свое вдохновение в каждом члене семьи и заботится о них.

ŠKODA Family для детишек начальных классов официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» проводит мероприятие «ŠKODA Кроха» — увлекательный и познавательный спектакль по правилам поведения на дороге. И этот год не исключение. 13 декабря в МОУ СШ № 54 г. Волгограда пройдет увлекательное путешествие в мир полезных правил поведения на дороге. Каждый год в рамках проектаFamily для детишек начальных классов официальный дилеркомпанияпроводит мероприятие— увлекательный и познавательный спектакль по правилам поведения на дороге. И этот год не исключение. 13 декабря в МОУ СШ № 54 г. Волгограда пройдет увлекательное путешествие в мир полезных правил поведения на дороге.

Сказочные герои образовательного проекта ŠKODA Кроха: Алик, Баба Яга, Кристина и Томик, в игровой форме познакомят детей с правилами поведения на дороге, расскажут, как правильно переходить дорогу по «зебре», ездить на велосипеде, а также проведут детский тест-драйв.

Участников ждут веселые конкурсы и викторины, фирменные сувениры и полезные памятки с правилами дорожного движения в подарок, а также фотосессия с персонажами спектакля.

ŠKODA – с заботой о самых маленьких членах ŠKODA Family!

Записаться на тест-драйв всей семьей вы можете у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: