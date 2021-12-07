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На полках волгоградских магазинов появилась молочка со QR-кодом

Полезно знать 07.12.2021 16:53
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07.12.2021 16:53


С 1 декабря в России началась обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. Теперь производители должны наносить на товар специальный код, который содержит информацию о продукте с момента производства на заводе и до продажи конечному потребителю.
Цель нововведений проста – оградить покупателей от подделок. По данным Россельхознадзора, в 2020 году свыше 16% молока и молочных продуктов из числа исследованных проб не соответствовали заявленному изготовителем качеству и выпускались с нарушением технологии производства.
С введением обязательной маркировки ситуация должна измениться, считают специалисты компании ООО «Любимый город. В руки потребителей будут попадать только качественные молочные продукты. Просканировав код на упаковке, покупатель увидит бренд, название производителя, сертификат ветеринарного контроля и данные о продукте, такие как жирность, содержание белков и углеводов.

Как и по всей стране, процесс внедрения маркировки на камышинском предприятии проходил в два этапа. В сентябре QR-код начали наносить на молочные продукты со сроком годности свыше 40 суток. Это ультрапастеризованное молоко, сохраняющее полезные свойства до шести месяцев, а также сливочное масло, которое хранится 120 суток. Предприятие «Любимый город» готовилось к процессу перехода заблаговременно. На имеющееся оборудование были дополнительно установлены маркировщики, которые наносят QR-код на упаковку, доработано программное обеспечение, чтобы полностью перейти на автоматизированную работу.
С 1 декабря средства идентификации стали наносить и на товары сроком годности до 40 суток. Кодированием охвачена вся продуктовая линейка: молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог, масло. Несмотря на то, что процесс перехода на новую систему маркировки стал затратным для производителей, в конечном итоге он должен привести к качественным изменениям на рынке молочной продукции. «Потребитель должен знать, что он покупает, – подчеркнули специалисты компании. – Если на упаковке написано «молоко», то и внутри должно быть молоко, а не его заменитель. С внедрением новой системы, фальсификата на рынке будет меньше, а продукт будет называться именно так, как он должен».

Найти маркированную продукцию на прилавках жители Волгоградской области могут уже сегодня во всех крупных федеральных и региональных торговых сетях. Каждый человек может получить информацию о товаре и производителе, просто отсканировав товар через приложение «Честный Знак». Молочная продукция — первый пищевой продукт в России, которого коснулись требования о маркировке. Ранее через систему идентификации проходили товары лёгкой промышленности, шубы, обувь, табак и лекарства.

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