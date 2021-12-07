Разъяренный пьяный водитель протаранил АЗС под Волгоградом и уснул

Происшествия 07.12.2021 13:23
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07.12.2021 13:23
До двух лет лишения свободы грозит 60-летнему жителю Серафимовичского района, въехавшего на «Ниве» в здание автозаправки в Городищенском районе. Таким образом он пытался отомстить сотруднице АЗС, отказавшей пьяному водителю в продаже топлива, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вопиющая история произошла вечером 6 декабря. Мужчина без водительского удостоверения сел за руль нетрезвым и отправился в путь. Доехав до АЗС, расположенной на пересечении трассы Р-228 и 3-й Продольной магистрали, водитель решил заправиться, однако ему отказали. Сотрудница также предупредила мужчину, что сообщит о нем в ГИБДД. Разъяренный автомобилист вышел из помещения заправки, сел обратно в «Ниву» и нажал на газ, разбив стеклянные витражи и разгромив полки с товаром.
Перепуганная продавщица срочно вызвала полицию, и прибывший экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду задержал нарушителя, который к тому времени уже мирно спал. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования и управление автомобилем без прав. Полицейские также подготовили процессуальные материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».
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