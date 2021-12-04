В Волгограде не нашли концов в деле о сливе 12 тонн топлива с теплохода

Борьба с коррупцией 04.12.2021 16:19
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04.12.2021 16:19
Взятка в сумме 252 тысячи рублей пополнила бюджет государства по делу о сливе 12 тонн топлива с теплохода «Находка» в Волгограде. Однако выяснить, кто дал взятку так и не удалось. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что члены экипажа теплохода, используя свое положение, слили 12 тонн топлива. За это они получили вознаграждение в сумме 252 тысячи рублей. Вместе с тем, в рамках дела не удалось установить лицо, которому принадлежали эти деньги.
В связи с этим, прокуратура предъявила исковое заявление в Центральный районный суд Волгограда с целью обращения денежной суммы в доход государства. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
Напомним, в октябре 2020 года сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области задержали троих работников теплохода за хищение 12 тонн топлива. Тогда предварительно установили, что 49-летний работник теплохода, зная о том, что во время движения судна образуется экономия горючего, решил похитить и продать его. Для реализации своего замысла он привлек двух своих коллег, а также договорился с работником ещё одного теплохода о реализации ему похищенного топлива.
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