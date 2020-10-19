Происшествия

Деньги под канатом: в Волгограде с теплохода слили тонны топлива (ВИДЕО)

Происшествия 19.10.2020 16:45
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19.10.2020 16:45




Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области задержали троих работников теплохода за хищение 12 тонн топлива. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Предварительно установлено, что 49-летний работник теплохода, зная о том, что во время движения судна образуется экономия горючего, решил похитить и продать его. Для реализации своего замысла он привлек двух своих коллег, а также договорился с работником ещё одного теплохода о реализации ему похищенного топлива.
Это произошло в пути следования из порта города Ростов-на-Дону до речного порта города Самары. Теплоходы пришвартовались друг к другу в Красноармейском районе Волгограда для перекачки топлива. Организатор получил от покупателя 252 тысячи рублей. В момент совершения хищения злоумышленники были задержаны правоохранителями. Ущерб от преступных действий работников теплохода оценивается в более чем 340 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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