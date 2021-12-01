Борьба с коррупцией

Бывшего замглавы района в Волгограде осудили за «крышевание» УК

Борьба с коррупцией 01.12.2021 12:59
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01.12.2021 12:59


К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен бывший заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда Андрей Пильник. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, районный суд признал Пильника виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года Андрей Пильник, являясь заместителем главы администрации Краснооктябрьского района, получил взятку от исполнительного директора управляющей компании за принятие решения о признании несостоявшимся конкурса по отбору организации для управления многоквартирными домами №№ 84, 198, 120 по ул. М. Еременко и дома №37 по ул. Штеменко в Волгограде. В результате указанные дома остались в управлении прежней УК.
Кроме того, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019-го Пильник получал от исполнительного директора УК взятки за непринятие мер к привлечению управляющей компании к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий и несоставление административных протоколов по имеющимся нарушениям. Также в июле 2019 года Пильник, превышая должностные полномочия, сообщил тому же исполнительному директору о необходимости перечисления денежных средств сотруднику МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда". Представитель УК выполнил просьбу подсудимого, перечислив на карту сотрудника муниципального органа 5000 рублей. В последующем указанные денежные средства были использованы для приобретения горюче-смазочных материалов и запасных частей для механических инструментов, состоящих на балансе МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда".
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области.
По приговору суда бывший заместитель главы района также лишен права занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.  
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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