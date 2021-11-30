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Рефинансирование: в чем выгода

Полезно знать 30.11.2021 18:30 Реклама
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30.11.2021 18:30 Реклама


Все больше людей обращается в различные банки в надежде получить очередной кредит наличными, не думая о предстоящем возвращении. Сиюминутная выгода затуманивает мозг, и кредитозаемщик не замечает, что взял сумму, превышающую его финансовые возможности.
Финансовые эксперты предлагают объединить все договоры о кредитовании в один, взяв консолидирующий кредит наличными. Он отличается от других низким процентом, гибким графиком оплаты, увеличенным сроком для погашения, небольшими ежемесячными взносами, уменьшенной суммой. Этот кредитный продукт поможет сэкономить время и деньги тем, кто кредитовался в нескольких банках, брал ссуды и ипотечный кредит. Заемщик сможет вздохнуть свободно, облегчив финансовое бремя по долгам.
В двустороннем договоре упоминается пункт, разрешающий продажу и покупку долговых обязательств. Теперь любой банк по желанию клиента или без него сможет объединить все долги и предоставить услугу консолидации. Если кредитозаемщик взял несколько кредитов в одной кредитной организации, тогда можно провести рефинансирование потребительского кредита, оформив деньги в долг и погасив все взятые в этом банке займы.
Некоторые банки предлагают своим клиентам новую программу по рефинансированию потребительского кредита, она поможет клиенту, взявшему деньги в долг, сократить ежемесячную сумму по платежам, закрыть действующие кредиты в других кредитных организациях.
Для этого разрабатываются различные программы по рефинансированию всех кредитных обязательств перед другими банками. Некоторые из них обещают повторное кредитование с пониженной процентной ставкой, объединение нескольких займов в один, потребительский кредит, автокредитование.
Для уменьшения финансового риска по невозврату средств, кредитная организация предлагает клиенту консолидацию по залоговой системе.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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