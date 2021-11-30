Футболисты волгоградского «Ротора» ушли в отпуск до 2022 года





Игроки, тренерский и административный штаб волгоградского клуба «Ротор» отправились в отпуск. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе. Отдыхать футболисты будут до 10 января 2022 года. Затем они соберутся в Москве для прохождения углубленного медицинского осмотра, а потом отправятся в Крымск на первый сбор, который продлится до 20 января.

Напомним, «Ротор» закончил первую половину первенства ФНЛ на 17-ом месте в зоне вылета. Ранее пост главного тренера покинул Дмитрий Хохлов, а накануне стало известно об отставке спортивного директора Эдуарда Панасюка. Бессменный гендиректор клуба Андрей Рекечинский сохранил свое кресло.

Фото официального сайта АНО "СК "Ротор".