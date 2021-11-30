Футболисты волгоградского «Ротора» ушли в отпуск до 2022 года

Спорт 30.11.2021 15:29
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30.11.2021 15:29
Игроки, тренерский и административный штаб волгоградского клуба «Ротор» отправились в отпуск. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе. Отдыхать футболисты будут до 10 января 2022 года. Затем они соберутся в Москве для прохождения углубленного медицинского осмотра, а потом отправятся в Крымск на первый сбор, который продлится до 20 января.
Напомним, «Ротор» закончил первую половину первенства ФНЛ на 17-ом месте в зоне вылета. Ранее пост главного тренера покинул Дмитрий Хохлов, а накануне стало известно об отставке спортивного директора Эдуарда Панасюка. Бессменный гендиректор клуба Андрей Рекечинский сохранил свое кресло.
Фото официального сайта АНО "СК "Ротор".
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